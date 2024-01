Calciomercato Palermo, Ranocchia ai dettagli e si dialoga per Seck. Cistana…

Mancherebbe pochissimo per il primo colpo del Palermo. L’affare Filippo Ranocchia, ieri in campo con l’Empoli (qui il dettaglio), è in dirittura d’arrivo.

Il club del City Group ha trovato la quadra con la Juventus per aggiudicarsi il giocatore con una cifra intorno ai 3 milioni di euro. Con l’entourage di Ranocchia si stanno definendo ingaggio e durata del contratto ma l’Empoli vorrebbe avere prima un sostituto che dovrebbe arrivare a breve.

Si cerca anche un centrale di difesa che possa sostituire Marconi in scadenza, in tal senso rimane in voga il nome di Cistana del Brescia, con il contratto in scadenza a giugno (similarmente al giocatore rosanero), che la società vorrebbe cedere ora per non perderlo gratis in estate.

In avanti c’è anche Seck oltre ai soliti Caso, Zerbin e Vignato. Col Torino “c’è stata una prima interlocuzione, ma il dialogo potrebbe andare avanti per i prossimi giorni”, si legge sul Giornale di Sicilia.

I rosa vorrebbero un prestito con diritto di riscatto; il Toro guidato dal dt Vagnati vorrebbe cederlo a titolo definitivo.