Calciomercato Serie B: accordo tra il Cesena e Bisoli, Empoli vicino a Ioannou

Proseguono le trattative di mercato in Serie B, con tutti i club della cadetteria impegnati nella ricerca di rinforzi in vista del ritiro estivo e di una stagione che si preannuncia particolarmente competitiva. Tra le squadre più attive ci sono il Cesena, vera sorpresa dell’ultimo campionato, e l’Empoli, intenzionato a costruire una rosa all’altezza per tornare subito in Serie A.

I romagnoli hanno raggiunto l’accordo con Dimitri Bisoli. Il capitano del Brescia, rimasto svincolato dopo la mancata iscrizione del club lombardo alla Serie C, ha espresso la volontà di restare in B. Come riportato da Il Resto del Carlino, Il Cesena sembra aver battuto la forte concorrenza di altri club, tra cui lo Spezia, e la firma è attesa nelle prossime ore.

Anche l’Empoli si muove con decisione. Dopo la retrocessione, l’obiettivo è allestire una squadra competitiva, capace di lottare fin da subito per i piani alti della classifica. Uno dei primi innesti potrebbe essere Ioannou, difensore di proprietà della Sampdoria. Come riporta Il Secolo XIX, il trasferimento è ormai vicino alla conclusione, con l’ufficialità attesa a breve.





