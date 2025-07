TMW – Fiorentina, c’è la fila per Lucchesi. C’è anche il Palermo

Il Palermo ancora a caccia di un difensore. Secondo quanto riportato da TMW, il club rosanero starebbe entrando nella lotta per arrivare a Lorenzo Lucchesi, promettente centrale di proprietà della Fiorentina che ha giocato l’ultima stagione nella Reggiana.

Il Palermo non è però l’unica squadra a essere interessata a Lucchesi, che vanta la corte di Sampdoria e anche Cremonese, quest’ultimo un club che la prossima stagione giocherà in Serie A.

Quel che è certo è che la Fiorentina non punterà su di lui, preferendo farlo crescere in un’importante piazza in Serie B. Il club viola ha molti difensori e sebbene Lucchesi probabilmente partirà in ritiro insieme a Pioli, il suo futuro sembra destinato altrove.





