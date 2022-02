MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Davide Di Gennaro è un nuovo giocatore del Taranto. L’ex centrocampista del Bari (svincolatosi dalla capolista del girone C di Serie C negli ultimi minuti di calciomercato) firma con un altro club pugliese: contratto fino a giugno.

IL COMUNICATO

Il Taranto Fc 1927 comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Davide Andrea Luca Di Gennaro. Nato a Milano il 16 Giugno 1988, centrocampista vestirà la maglia rossoblu fino a giugno 2022.

Cresciuto nel vivaio del Milan, capitano della formazione Primavera, Di Gennaro, fa il suo esordio a soli 18 anni con i rossoneri. Nel 2007 va in prestito al Bologna in Serie B. Li, con con 22 presenze e 2 gol, il suo primo titolo, conquistando la promozione in serie A. Nella stagione 2008/09, dal Genoa, va in prestito alla Reggina, in Serie A: collezionando 24 presenze e 1 goal. Nel gennaio 2010, va in prestito al Livorno in Serie A . Nel campionato cadetto gioca più di un centinaio di partite realizzando 26 reti. Davide, ha indossato inoltre, le maglie di:Padova, Modena, Spezia e Palermo prima di conquistare, proprio con i rosanero, la promozione diretta in Serie A. Con il Vicenza colleziona 39 partite e 4 reti, in seguito passerà al Cagliari. E’ proprio al Cagliari che centra la sua terza promozione in Serie A della sua carriera. Nella stagione successiva, con 22 presenze e due reti si consacra.Nel 2017 ,si trasferisce alla Lazio, con cui vince la Supercoppa Italiana. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Salernitana , Juve Stabia, Cesena e Bari.