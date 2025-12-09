Calori: "Promozione? Tre tra Palermo, Monza, Venezia e Frosinone" ​​

Alessandro Calori, ex allenatore di Trapani e Brescia tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, citando il Palermo tra le squadre favorite alla promozione.

“Su chi punto per la promozione? Tre tra Palermo, Monza, Venezia e Frosinone – dice – . Il Modena era partito molto bene, ha avuto un periodo di appannamento. Però sta facendo un ottimo campionato. E poi c’è ancora il mercato di gennaio”.

Calori parla anche della Serie A, con la Fiorentina che si sta trovando in una situazione inaspettata: “Ci sono più cose che non vanno, non solo i risultati. Le tante aspettative non mantenute fanno sì che debba essere ricostruita un’autostima che sta mancando”.







