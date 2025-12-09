GdS – “Palermo, ora bisogna restare attaccati al vertice. Poi a gennaio…”

La vittoria a Empoli ha confermato che il Palermo è tornato sulla strada giusta e le partite del giorno dopo hanno detto che in questa Serie B non ci sono squadre perfette. Luigi Butera, sulle pagine del Giornale di Sicilia, analizza il turno di campionato che si è concluso con un bel balzo in avanti dei rosanero in classifica.

Il Palermo ha messo in fila due vittorie come non gli riusciva da settembre e gli effetti in classifica si sono visti subito. Le prime della classe sono a +5, il terzo posto è a una lunghezza. La sterzata c’è stata, ma cullarsi sugli allori sarebbe un errore gravissimo. L’obiettivo è sempre la promozione diretta.

Bisogna rimanere attaccati al treno delle prime. Poi, a gennaio, spetterà alla società fare i suoi passi. Ovvero decidendo se rilanciare o meno sul mercato. Il budget è limitato, per i rinforzi pesanti servirà un po’ di creatività e qualche cessione.







LEGGI ANCHE

POHJANPALO TRASCINA IL PALERMO