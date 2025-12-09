Repubblica - "Pippo Inzaghi l'uomo in più del Palermo" ​​

“Pippo Inzaghi si è dimostrato l’uomo in più di questo Palermo“. Scrive così Massimo Norrito, che sulle pagine di Repubblica commenta la vittoria dei rosanero sul campo dell’Empoli, tessendo le lodi dell’allenatore piacentino.

Nel momento di massima difficoltà è riuscito a dare un indirizzo al gruppo senza nascondere i problemi che erano evidenti a tutti. É riuscito a far calare la tensione quando questa era diventata alta e soprattutto lo ha fatto alla vigilia di una partita delicata come quella di Empoli.

Inzaghi è un punto di riferimento di questo Palermo. L’allenatore, dopo esperimenti e opportunità concesse a tutti, sembra aver fatto le sue scelte legate agli uomini e al modulo. La squadra lo segue alla perfezione. Adesso la sfida contro la Sampdoria, un confronto dal sapore antico.







LEGGI ANCHE

POHJANPALO TRASCINA IL PALERMO