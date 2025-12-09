Trapani, Antonini: “Lascio le squadre al sindaco. Pronto a vendere”

Valerio Antonini rompe il silenzio e scuote l’ambiente sportivo trapanese con un messaggio video pubblicato su X: il presidente di Trapani Calcio e Trapani Shark si dice pronto a lasciare le società nelle mani del sindaco, Giacomo Tranchida, e a valutare la vendita. Un annuncio arrivato dopo un weekend sportivamente positivo, con il pari pesante del Trapani a Salerno e la vittoria della Shark a Treviso con una squadra decimata.

“Gestione finita”

Nonostante i risultati, la frattura tra società e tifoseria sembra ormai insanabile. Antonini parla di contestazioni organizzate, striscioni e minacce personali: “La tifoseria ha abbandonato la mia gestione”. Poi l’annuncio: “Consegno al sindaco le chiavi delle società. Sono pronto a dimettermi“.

Il presidente chiama in causa direttamente Tranchida, fissando un appuntamento: “Martedì mattina vieni a prenderti le due chiavi simboliche“.







Un braccio di ferro politico e strutturale

Al centro della crisi non solo i rapporti con i tifosi, ma anche quelli con il Comune: dal nodo PalaShark alle tensioni sulla gestione degli impianti. “Tutto è iniziato con la vicenda del palazzetto – accusa Antonini – . Se non accettano il mio modo di gestire, facciano loro”. Non è esclusa la cessione totale: “Se c’è un imprenditore interessato, sono pronto a vendere“.

La presidenza Antonini ha riportato Trapani a livelli sportivi mai toccati prima: promozione in Serie C, Coppa Italia di D, Supercoppa di A2 e imprese storiche nel basket. Ma tra penalizzazioni, attriti interni e contestazioni, lo scenario ora è incerto. Il futuro dei due club passa dalle prossime mosse del sindaco e da eventuali acquirenti.

