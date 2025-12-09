Champions League, 6a giornata: c’è Inter – Liverpool, l’Atalanta contro il Chelsea
È Italia contro Inghilterra in questa sesta giornata della fase a girone unico della Champions League. L’Atalanta riceve il Chelsea, mentre l’Inter sfida il Liverpool a San Siro. Mercoledì spazio al Napoli, che affronta il Benfica, e alla Juventus, che riceve il Pafos.
LE PARTITE
Martedì 9 dicembre
Kairat Almaty – Olympiakos: ore 16.30
Bayern Monaco – Sporting Lisbona: ore 18.45
Atalanta – Chelsea: ore 21
Barcellona – Francoforte: ore 21
Inter – Liverpool: ore 21
Monaco – Galatasaray: ore 21
PSV – Atletico Madrid: ore 21
Union Saint-Gilloise – Marsiglia: ore 21
Tottenham – Slavia Praga: ore 21
Mercoledì 10 dicembre
Qarabag – Ajax: ore 18.45
Villareal – Copenhagen: ore 18.45
Athletic Bilbao – PSG: ore 21
Benfica – Napoli: ore 21
Bruges – Arsenal: ore 21
Borussia Dortmund – Bodo Glimt: ore 21
Juventus – Pafos: ore 21
Bayer Leverkusen – Newcastle: ore 21
Real Madrid – Manchester City: ore 21