Champions League, 6a giornata: c'è Inter - Liverpool, l'Atalanta contro il Chelsea ​​

Champions League, 6a giornata: c’è Inter – Liverpool, l’Atalanta contro il Chelsea

Redazione 09/12/2025 07:58

È Italia contro Inghilterra in questa sesta giornata della fase a girone unico della Champions League. L’Atalanta riceve il Chelsea, mentre l’Inter sfida il Liverpool a San Siro. Mercoledì spazio al Napoli, che affronta il Benfica, e alla Juventus, che riceve il Pafos.

LE PARTITE

Martedì 9 dicembre

Kairat Almaty – Olympiakos: ore 16.30



Bayern Monaco – Sporting Lisbona: ore 18.45

Atalanta – Chelsea: ore 21

Barcellona – Francoforte: ore 21

Inter – Liverpool: ore 21

Monaco – Galatasaray: ore 21

PSV – Atletico Madrid: ore 21

Union Saint-Gilloise – Marsiglia: ore 21

Tottenham – Slavia Praga: ore 21

Mercoledì 10 dicembre

Qarabag – Ajax: ore 18.45

Villareal – Copenhagen: ore 18.45

Athletic Bilbao – PSG: ore 21

Benfica – Napoli: ore 21

Bruges – Arsenal: ore 21

Borussia Dortmund – Bodo Glimt: ore 21

Juventus – Pafos: ore 21

Bayer Leverkusen – Newcastle: ore 21

Real Madrid – Manchester City: ore 21

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *