Desplanches grande protagonista in Bari - Pescara: para due rigori ​​

Sebastiano Desplanches si prende i riflettori al San Nicola. Il portiere del Pescara è stato decisivo nel pareggio contro il Bari, respingendo per ben due volte dal dischetto i tentativi di Moncini. Nonostante l’inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco, la squadra di Gorgone è andata vicinissima all’impresa.

Due rigori parati, un muro al San Nicola

Il classe 2003, ancora di proprietà del Palermo e in prestito al Pescara, ha vissuto il momento clou tra il 62’ e il 65’: prima ha respinto un rigore calciato male da Moncini, poi – dopo la ripetizione imposta dal VAR – ha neutralizzato anche il secondo tentativo, questa volta indirizzato nell’angolo opposto. Una doppia prodezza che ha tenuto in vita il vantaggio firmato da Di Nardo al 9’.

Il Pescara, però, era già in dieci dal 31’ per l’espulsione di Olzer e il muro abruzzese ha ceduto solo all’82’, quando Maggiore ha trovato il pari. Nel recupero cartellino rosso anche per Meroni del Bari.







Un talento in crescita

Desplanches non è nuovo a serate così: già in questa stagione è stato protagonista di altre partite superlative, confermandosi un talento in crescita in una piazza con meno pressione rispetto a Palermo.

A fine partita, lucidissimo, ha commentato: “Peccato per il pareggio nel finale, sarebbe stata la partita perfetta. Ma abbiamo dimostrato di essere vivi: continuiamo su questa strada”.

LEGGI ANCHE

POHJANPALO TRASCINA IL PALERMO