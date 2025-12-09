Palermo C5, vittoria per 5 - 2 contro l'Agrigento Futsal: i rosanero blindano il secondo posto ​​

Nel tredicesimo turno del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del “Pala Don Bosco”, si aggiudica il big match di giornata imponendosi con un netto 5 – 2 nei confronti dell’Agrigento Futsal.

Vittoria di fondamentale importanza per il club rosanero che, in virtù di questo successo, consolida la seconda posizione in classifica portandosi a +5 proprio sull’Agrigento Futsal, attuale terza forza del torneo.

Continua il magic moment della squadra guidata da coach Rizzo che, contro la compagine agrigentina, ottiene la quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppa. A firmare il successo per il Palermo C5 le doppiette di Torcivia e Giannola e la rete siglata da Davì.







Una gara giocata a viso aperto dalle due squadre che, sul parquet del “Pala Don Bosco”, sfoderano entrambe una superlativa prestazione giocando a ritmi altissimi per tutto l’arco del match. Ad aprire le danze del match è il Palermo Calcio a5, vantaggio siglato da Torcivia.

La reazione dell’Agrigento Futsal non tarda ad arrivare come testimonia il gol del pareggio firmato da Jordi Saad, diagonale chirurgico che non lascia scampo all’estremo difensore rosanero Pala.

Si andrà negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

La ripresa inizia seguendo lo stesso canovaccio tattico della prima frazione: squadre quotate all’attacco, ritmi sempre molto sostenuti e repentini capovolgimenti di fronte che rendono la gara emozionante sino al triplice fischio. A riportare avanti il Palermo C5 ci pensa Davì che, con una fucilata all’angolino, regala ai padroni di casa il momentaneo 2-1.

L’Agrigento Futsal trova in maniera fortunosa il 2-2 a seguito del clamoroso autogol di Di Simone che, nel tentativo di spazzare via il pallone, insacca la sfera alle spalle del portiere rosanero Pala.

ll Palermo Calcio a5 torna a pigiare il piede a martello sull’acceleratore forcing offensivo, in questa fase della partita, che risulterà essere decisivo per la vittoria finale.

Prima del triplice fischio la compagine rosanero troverà altre tre volte la via della rete: momentaneo 3-2 firmato da Giannola (gol da cineteca, conclusione imparabile sotto l’incrocio dei pali), 4-2 siglato da Torcivia (doppietta per lui) quindi il definitivo 5-2 messo a segno ancora da Giannola (doppietta anche per lui).