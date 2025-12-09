Sampdoria, in due verso il rientro per il Palermo: mancherà Bellemo ​​

Archiviata la vittoria casalinga per 3-2 contro la Carrarese, per la Sampdoria è già tempo di pensare alla trasferta di Palermo, in programma venerdì 12 dicembre alle 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”.

Come riportato da clubdoria46.it, contro i rosanero dovrebbero rientrare dai rispettivi infortuni Abldgaard e Ferri, con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo. Resta da capire se verranno impiegati dal primo minuto o a gara in corso.

Chi invece non partirà sicuramente per Palermo è Bellemo, fermato da una lesione distrattiva al polpaccio. Il centrocampista non sarà a disposizione di Gregucci e proseguirà il proprio percorso di recupero con un programma personalizzato.







