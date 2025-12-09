Corini vicino all’Union Brescia: è in pole dopo l’esonero di Diana

Eugenio Corini può tornare in panchina, e farlo proprio nella sua Brescia. L’ex tecnico del Palermo è infatti in pole per prendere il posto dell’esonerato Aimo Diana all’Union Brescia del patron Giuseppe Pasini, che proprio l’8 dicembre ha deciso di cambiare guida tecnica dopo una serie di risultati deludenti.

Corini conosce già molto bene l’ambiente, avendolo vissuto sia da calciatore che da allenatore. La società gli ha proposto un contratto fino al 2027 e si stanno definendo gli ultimi dettagli. Sullo sfondo restano i nomi di William Viali e Luca D’Angelo, che verrebbero presi in considerazione solo in caso di mancato accordo con Corini.

Nella sua ultima esperienza Corini ha guidato la Cremonese, ma in passato si è già seduto sulla panchina del Brescia nelle stagioni 2018-19, 2019-20 e poi nel 2022.







LEGGI ANCHE

POHJANPALO TRASCINA IL PALERMO