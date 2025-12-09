Catania, Casasola: "Campioni d'inverno? Preferisco non pensarci. C'è grande entusiasmo" ​​

Tiago Casasola, difensore del Catania, ha rilasciato un’intervista a La Sicilia nella quale ha inevitabilmente commentato il primato in classifica degli etnei, che potrebbero chiudere il girone d’andata da campioni d’inverno. Proprio su questo tema si è espresso il giocatore.

“Il titolo di campione d’inverno? Vincere una tappa volante non ha mai portato a un titolo definitivo. Preferisco arrivare in fondo senza pensarci troppo. Certo, restare in cima a dicembre potrebbe comunque rappresentare uno step importante verso l’obiettivo finale”.

Sull’entusiasmo dei tifosi, Casasola ha aggiunto: “Catania ha un tifo caloroso, bello e incredibile per questa categoria. È una componente che ci spinge ad andare oltre i nostri limiti. Sta a noi calciatori alimentare questo entusiasmo”.







