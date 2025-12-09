Serie B, le decisioni del giudice sportivo: stangata a Charlys, un turno a Vivarini ​​

Redazione 09/12/2025 16:19

Archiviata la 15a giornata di Serie B, il giudice sportivo ha ufficializzato tutti i vari provvedimenti di squalifica e sanzioni ai club.

Mazzata per Charlys Charlys (Reggiana), squalificato per ben tre partite a causa di uno schiaffo al volto del diretto avversario. Un turno ciascuno a Meroni (Bari), Olzer (Pescara), Parodi (Virtus Entella), Fusi (Padova) e Cassata (Spezia). Fermato anche il tecnico del Bari Vivarini.

Nulla invariato per il Palermo, con Mattia Bani che rimane diffidato e a rischio: al prossimo cartellino giallo scatterà la squalifica. Così come per la Sampdoria, prossimo avversario dei rosa, che non avrà nessuno squalificato.



POHJANPALO TRASCINATORE PALERMO

