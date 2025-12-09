Il Monza vuole più cuore sugli spalti: nuovo via agli abbonamenti per il girone di ritorno ​​

Il Monza chiama a raccolta i tifosi. Dopo la molto convincente prima parte di campionato, che vede arrivare i brianzoli in testa assieme al Frosinone, il club ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti in vista del girone di ritorno.

Una tessera valida per 10 partite che avrà un costo che andrà dai 320 euro per la Tribuna Gold Centrale ai 100 euro per la Curva Sud, con lo scopo di attirare sempre più tifosi per il rush finale. Tra queste 10 partite è anche compresa quella contro il Palermo, della 30esima giornata, tra le altre cose prima squadra menzionata del pacchetto di partite offerto alla tifoseria.

Il comunicato del club

La prima parte di campionato sta regalando emozioni forti all’U-Power Stadium ma nel girone di ritorno servirà ancora di più il sostegno di tutti per accompagnare i ragazzi di Mister Bianco nella seconda decisiva parte di stagione. Un calendario intenso e appassionante, 10 sfide casalinghe decisive per scrivere insieme il destino, dalle grandi piazze del Sud come Palermo e Bari agli scontri chiave con Venezia, Modena e Frosinone. Il futuro passa da qui. E insieme, lo sappiamo, siamo più forti. Per questo motivo AC Monza comunica che a partire dalle ore 12.00 di martedì 9 dicembre riapre la campagna abbonamenti con la vendita dell’Abbonamento 2026, valido per assistere alle 10 gare casalinghe del girone di ritorno ad un prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto dei biglietti di partita in partita. L’Abbonamento 2026 comprende tutte le partite casalinghe del girone di ritorno del Campionato Serie BKT 25/26.







