Avellino, presunti cori razzisti contro Yeboah del Venezia. Il giudice sportivo apre l'indagine ​​

Il giudice sportivo di Serie B, sulla base del referto arbitrale di Avellino – Venezia, ha chiesto l’acquisizione di ulteriori elementi che spiegherebbero con chiarezza ciò che è successo al 47esimo minuto del secondo tempo tra dei tifosi dell’Avellino e il calciatore del Venezia John Yeboah, con dei cori di matrice razzista segnalati dallo stesso giocatore ed indirizzati nei suoi confronti.

Il comunicato del giudice sportivo

“In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. AVELLINO – Soc. VENEZIA







Il Giudice Sportivo, letto il Referto arbitrale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della Procura federale, acquisiti eventuali elementi anche dai responsabili dell’Ordine pubblico, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti denunciati, al 47° del secondo tempo, dal calciatore della Soc. Venezia John Yeboah in relazione ai cori insultanti e discriminatori a lui rivolti da alcuni sostenitori della Soc. Avellino”.

