Palermo Futsal, sconfitta per 5 – 1 contro gli 89Ers: testa alla Vigor San Cataldo
Trasferta da dimenticare per il Palermo Futsal Club, che cade 5 – 1 sotto i colpi di un ottimo Eightyniners. A nulla serve la rete di Corsino, assistito in zona gol dal passaggio di un ispirato Louati.
Pronti via e il Palermo subisce immediatamente la rete dello svantaggio ma riesce a riaprirla giocando bene. La seconda frazione si apre con lo stesso copione del primo tempo. Il Palermo va vicino più che mai al pari ma i padroni di casa non si sfaldano e calano il tris per poi chiudere l’incontro.
Il Palermo Futsal Club perde ancora in trasferta, al termine di una prestazione al di sotto dei ritmi visti nelle passate settimane. La classifica si allunga, con il Palermo momentaneamente distante solo 1 punto dalla zona play-out. Prossimo appuntamento al Tocha contro la Vigor San Cataldo, sabato alle ore 17:00.