Palermo - Sampdoria, visione gratuita per tutti gli iscritti ad Amazon Prime Video ​​

Palermo – Sampdoria gratis su Prime Video. Come si legge dalla pagina Instagram “primevideosportit”, il match del Barbera tra rosanero e blucerchiati è stato reso disponibile gratuitamente per tutti coloro i quali sono iscritti a Prime. Una decisione che sarà sicuramente gradita alle due tifoserie più calde della cadetteria (numeri alla mano).

L’incontro sarà visibile su LaB Channel, la sezione di Prime Video dedicata al campionato di Serie B. Rispetto a tutte le altre partite però, non ci sarà bisogno di sottoscrivere l’abbonamento alla sezione, basterà quello a Prime.

COME VEDERE LA PARTITA

Per prima cosa bisogna sottoscrivere l’abbonamento ad Amazon Prime, il servizio di spedizione più rapido di consegna in tutto il mondo. Dopodiché, una volta sottoscritto l’abbonamento, si deve scaricare l’applicazione di “Amazon Prime Video”, e registrarsi all’app con le credenziali dell’account Amazon utilizzato in precedenza. Una volta fatto tutto ciò, basterà cliccare sull’icona “Palermo – Sampdoria” e andare live.







