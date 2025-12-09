Palermo - Sampdoria, torna la carica del "Barbera": il dato sulla prevendita ​​

Continua la prevendita in vista del match contro la Sampdoria: il Palermo ha comunicato il dato aggiornato sui titoli emessi tra abbonamenti e biglietti: al tardo pomeriggio di martedì 9 dicembre sono 21.453 gli spettatori attesi al “Barbera”. La partita è in programma venerdì 12 dicembre alle 20.30.

Numeri che potrebbero tornare ai fasti di inizio stagione e che sicuramente saranno più alti di quelli registrati contro la Carrarese, quando i titoli emessi sono stati 26.679. Hanno dato sicuramente forza le due vittorie consecutive raggiunte dagli uomini di Inzaghi contro la Carrarese stessa e l’Empoli.

Il record stagionale resta quello del match contro il Modena, quando sugli spalti si contarono 32.922 tifosi. Resta irraggiungibile il primato dell’amichevole di lusso contro il Manchester City, quando vennero staccati 34.665 biglietti.







