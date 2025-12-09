Verso Palermo – Sampdoria, Inzaghi suona la carica: “Abbiamo bisogno di voi”
Il richiamo del condottiero. Filippo Inzaghi, sul proprio profilo Instagram, ha caricato una storia in cui invita a gran voce i tifosi ad andare allo stadio a sostenere la squadra contro la Sampdoria, venerdì 12 dicembre alle ore 20.30.
Un semplice ma diretto “abbiamo bisogno di voi”, con sullo sfondo il post Facebook del Palermo riguardo al dato spettatori. Un messaggio unilaterale di Inzaghi: remare con più pubblico possibile, tutti insieme, verso un altro risultato positivo.
Sono al momento previsti 21.453 spettatori al “Barbera” ma si tratta di un dato destinato a crescere in quanto mancano ancora alcuni giorni alla partita.