Non finisce mai la sfortuna per Paulo Dybala: l’asso della Roma è uscito anitempo durante la partita casalinga contro la Fiorentina, lasciando il campo per un problema fisico per l’ennesima volta in stagione.

L’ex gioiello del Palermo ha infatti riportato, alla luce degli esami svolti, una lesione al flessore della coscia sinistra, che verosimilmente lo costringerà a stare fuori per tre settimane circa. L’argentino salterà la sfida di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol e le partite di Serie A contro Bologna, Napoli e Juve. Sarà poi assente anche negli ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese.

La Roma spera di riaverlo in campo per la sfida di campionato contro l’Atalanta (il 7 gennaio) o per l’eventuale derby nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio (10 gennaio).

