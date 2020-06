Il caos contratti a Livorno ha destato scalpore e la Procura Figc sembra intenzionata ad intervenire: il procuratore Giuseppe Chiné ha infatti disposto l’apertura di un’indagine per accertare il comportamento della società toscana. Lo apprende e riferisce l’agenzia Ansa.

Tra le accuse ipotizzate dalla Procura anche l’eventuale violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva e delle relative norme delle Noif, in relazione alla regolare prosecuzione del campionato di Serie B.







Lo stesso patron amaranto Spinelli ha ammesso: “Oramai siamo in Serie C, prorogarli sarebbe stato solo uno spreco di denaro”. Sarebbero 18 i giocatori che lasceranno il club dopo la giornata di oggi per la mancata proroga dei loro contratti in scadenza.

