Capozucca vince il premio “Una vita per il calcio”: cerimonia a Palermo il 17 marzo

Stefano Capozucca sarà il protagonista dell’edizione 2025 della Palermo Football Conference, dove riceverà il premio “Una vita per il calcio” assegnato da Conference403. Il riconoscimento gli verrà conferito per la sua competenza, l’abilità nel mercato e i risultati ottenuti nel corso della carriera.

L’evento si terrà il 17 marzo 2025 presso La Braciera in Villa, a Palermo. Capozucca, noto direttore sportivo con esperienze alla Ternana, al Genoa e al Cagliari, entrerà così nell’albo d’oro del premio, che in passato ha visto vincitori figure di spicco come Pantaleo Corvino, Guido Angelozzi, Ariedo Braida e Rino Foschi.

La Palermo Football Conference rappresenta un appuntamento prestigioso per il mondo del calcio, richiamando ogni anno dirigenti, agenti, allenatori ed ex calciatori. Oltre a Capozucca, saranno presenti altri professionisti del settore, rendendo l’evento un’occasione di incontro e confronto tra i protagonisti del panorama calcistico italiano. Il premio “Una vita per il calcio” intende valorizzare le personalità che hanno lasciato un segno nel settore, riconoscendone il contributo e la passione.





A presiedere la conferenza, come di consueto, sarà l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente dell’organizzazione, che garantirà il corretto svolgimento dell’evento. L’iniziativa si inserisce nel calendario ufficiale della manifestazione, consolidandosi come uno dei momenti più attesi dagli addetti ai lavori e dagli appassionati di calcio.

L’evento, patrocinato dal Comune di Palermo, sarà aperto al pubblico e gratuito, ma sarà necessaria la registrazione anticipata su Eventbrite per poter partecipare. Un’occasione imperdibile per chi desidera assistere da vicino a un momento di celebrazione del calcio italiano e conoscere da vicino uno dei suoi protagonisti.