Spezia – Palermo, arbitra Ghersini: precedenti positivi con i rosa

È Davide Ghersini della sezione di Genova l’arbitro scelto per Spezia – Palermo, gara valida per la 25a giornata di Serie B, in programma domenica 9 febbraio alle ore 15. Si tratta del primo incrocio stagionale con i rosa.

Ghersini non arbitra una partita del Palermo dalla stagione 2022/23, col Frosinone, gara terminata 1 – 1. In totale sono nove i precedenti con i rosanero, con uno score di cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Luciani e Monaco sono gli assistenti, mentre il quarto uomo è Cerbasi. Al Var è stato scelto Maggioni, l’Avar è Di Vuolo.





La designazione completa

SPEZIA – PALERMO Domenica 9/02 h. 15.00

GHERSINI

LUCIANI – MONACO

IV: CERBASI

VAR: MAGGIONI

AVAR: DI VUOLO

