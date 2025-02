(AGGIORNATO IL 6 FEBBRAIO, ORE 12.56). Ecco le probabili formazioni di Spezia – Palermo, match valido per la 25a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento domenica 9 febbraio, alle ore 15, stadio “Alberto Picco” di La Spezia):

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisnieski, Hristov, Mateju; Elia, Vignali, S. Esposito, Bandinelli, Reca; P. Esposito, Lapadula.

Indisponibili: Sarr, Nagy, Soleri





Squalificati: /

PALERMO (3-5-2): Audero; Magnani, Nikolaou, Ceccaroni; Diakité (Pierozzi), Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Di Bartolo, Di Mariano, Insigne

Squalificati: /

Tutti i nuovi acquisti in campo. Dionisi dovrebbe scegliere di schierare dal primo minuto i tre innesti della sessione invernale. Si tratterebbe del debutto per Audero e Pohjanpalo, mentre Magnani aveva già giocato contro il Pisa. Confermato il sistema di gioco, quel 3-5-2 scelto per il prosieguo della stagione. Sempre quattro gli indisponibili: Gomis, Di Bartolo, Di Mariano e Insigne.

DIFESA

In porta dovrebbe debuttare Audero, che prenderebbe il posto di Desplanches dopo l’errore del giovane portiere contro il Pisa. Magnani è confermato come ‘braccetto’ di destra. Al centro c’è Nikolaou, mentre sul centrosinistra spazio a Ceccaroni.

CENTROCAMPO

L’unica novità nel reparto dovrebbe essere il ritorno dal primo minuto di Gomes. Il francese potrebbe giocare al posto di Verre e prendere la posizione di vertice basso del centrocampo. Ai lati dell’ex City, Segre sul centrodestra e Ranocchia sul centrosinistra. Dubbio sulla destra, il ballottaggio è tra Diakité e Pierozzi, mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Lund.

ATTACCO

Spazio alla coppia dei sogni. Accanto a capitan Brunori dovrebbe debuttare Pohjanpalo, l’acquisto più importante della storia recente del Palermo. In panchina Le Douaron, pronto a subentrare durante la partita.

