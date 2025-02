Spezia – Palermo, Dionisi in conferenza stampa / LIVE

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, interviene in conferenza stampa per presentare la gara contro lo Spezia.

ORE 15.15 – “Non ci sono mai stati alibi. Il mercato ha dato un bel segnale a tutti: la società di crede. I primi due posti non sono per noi, ma c’è un altro obiettivo. Ci aspettiamo un cambio di passo. Non avrei firmato per questa classifica, saremo tutti responsabili. Io mi assumo le responsabilità. Sono arrivati tre giocatori bravi, non è detto che giocheranno sempre. La squadra alzerà il livello, si vince attraverso un livello alto. Mi aspetto che non ci si guardi indietro. La volontà c’è da parte di tutti, bisogna trasferirla in campo. Dobbiamo crederci, la società ha dato un bel segnale, ci crede”.

ORE 15.18 – “Cambio di modulo e passaggio al 4-3-1-2? No, abbiamo intrapreso una strada, poi mai dire mai. I giocatori arrivati danno continuità a questa idea. Poi ci sono calciatori duttili che possono essere schierati in più ruoli”.





ORE 15.20 – “I due fratelli Esposito sono giocatori molto importanti per lo Spezia. Stanno facendo veramente bene. Lo Spezia in casa ha il miglior rendimento del campionato. All’andata siamo stati bravi a limitare Salvatore Esposito, anche se è impossibile marcarlo a uomo; non è l’unica fonte di gioco dello Spezia”.

ORE 15.22 – “Pohjanpalo, Magnani e Audero alzano il livello della squadra. Magnani ha fatto una buona partita col Pisa, è uscito per crampi. Pohjanpalo e Audero si sono allenati con noi tutta la settimana, sono disponibili e giocheranno. Il loro arrivo è una dimostrazione in più: la società ci crede. I risultati sono stati più bassi di quello che ci aspettavamo, se sono arrivati questi giocatori è per cambiare il trend. Sono arrivati allenati e motivati, ma non hanno il posto garantito. Mi aspetto che continueranno a essere così motivati, si sono integrati bene”.

