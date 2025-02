Il d.s del Venezia: “Cessione di Pohjanpalo non programmata. Offerta importante del Palermo”

Stefano Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha parlato in conferenza stampa e, tra i temi affrontati, ha commentato la cessione di Pohjanpalo al Palermo.

“Non era parte del nostro programma – ha ammesso – . Poi come sempre succede nel mercato cambiano gli scenari, il Palermo ha fatto un’offerta importante a Joel, a lui è sembrata un’offerta importante da cogliere, credo che lui abbia capito la sfida importante in un campionato che lo aveva visto protagonista”.

“Quando abbiamo visto questo abbiamo cercato di agevolare la trattativa, accontentando la nostra bandiera degli ultimi anni. Joel ha dato tanto a questa società. È un ragazzo intelligente che avrà fatto le sue valutazioni. Non era in programma di cederlo, ma quando c’è stata apertura dovevamo trovare soluzioni”.





