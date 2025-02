Verso Spezia – Palermo, la conferenza stampa di Dionisi / VIDEO

Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, si è presentato in conferenza stampa all’anti vigilia del match contro lo Spezia, gara valida per la 25a giornata di Serie B. Si tratta di un incontro che arriva dopo la fine del calciomercato invernale, che ha portato in rosanero Magnani, Audero e Pohjanpalo.

“Non ci sono mai stati alibi. Il mercato ha dato un bel segnale a tutti: la società ci crede”, ha affermato Dionisi alle prime battute della conferenza stampa.

Sullo Spezia, prossimo avversario rosanero: “Si è rinforzato, ha acquistato un attaccante di Serie A (Lapadula, ndr.). Affronteremo una squadra diversa, in casa sono ancora più forti, non sarà la stessa gara dell’andata”.





