Osti: “City Group ha fatto un investimento oneroso. Pohjanpalo? Trattativa difficile. Mazzitelli…”

Carlo Osti, direttore sportivo del Palermo, è stato intervistato per la TGR Sicilia e ha fatto il punto della situazione dopo il calciomercato invernale. Il club rosa è stato tra gli assoluti protagonisti, con gli arrivi di Magnani, Audero e Pohjanpalo.

“L’investimento sul calciomercato è stato oneroso (circa 12 milioni di euro tra cartellini e ingaggi, ndr.). Spero sia stato l’investimento giusto per farci fare il salto di qualità – afferma – . Pohjanpalo? È stata una trattativa molto difficile, il Venezia non voleva privarsi del giocatore. Ho sempre capito che Pohjanpalo voleva vestire la maglia del Palermo, questo mi ha dato grande forza, anche nei momenti in cui la situazione sembrava volgere verso il pessimismo. Sono felice del suo arrivo”.

Osti parla anche dell’ipotesi Mazzitelli (poi andato al Sassuolo), circolata negli ultimi giorni di calciomercato: “La trattativa non è mai iniziata. Il giocatore non ha mai preso in considerazione Palermo“.





Osti spiega anche perché il Palermo non ha fatto altri acquisti in sede di calciomercato: “Non abbiamo ritenuto opportuno intervenire in altre zone di campo. Sulla fascia sinistra ci sono soluzioni alternative. Penso che ci siano gli elementi per coprire molto bene tutti i ruoli”.

