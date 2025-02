Palermo, l’intervista a Osti dopo il calciomercato invernale / VIDEO

Carlo Osti, direttore sportivo del Palermo, ha rilasciato un’intervista per i canali ufficiale del club per analizzare le operazioni di mercato condotte dal club rosanero nella sessione invernale. Il Palermo è stato tra i protagonisti, chiudendo importanti colpi come Giangiacomo Magnani, Emil Audero e Joel Pohjanpalo.

“L’investimento sul calciomercato è stato oneroso (circa 12 milioni di euro tra cartellini e ingaggi, ndr.). Spero sia stato l’investimento giusto per farci fare il salto di qualità – afferma Osti –. Pohjanpalo? È stata una trattativa molto difficile, il Venezia non voleva privarsi del giocatore. Ho sempre capito che Pohjanpalo voleva vestire la maglia del Palermo, questo mi ha dato grande forza, anche nei momenti in cui la situazione sembrava volgere verso il pessimismo. Sono felice del suo arrivo”.

Il direttore sportivo ha spiegato anche le scelte della società nel non intervenire ulteriormente: “Non abbiamo ritenuto opportuno intervenire in altre zone di campo. Sulla fascia sinistra ci sono soluzioni alternative. Penso che ci siano gli elementi per coprire molto bene tutti i ruoli”.





Sul nuovo portiere Audero, ha aggiunto: “Non faccio valutazioni sulla base dei 90 minuti. Avevamo pensato di rinforzare un gruppo già forte, cercavamo elementi di qualità ed esperienza. Mi auguro che il percorso sia positivo”.

Sull’allenatore, ha dichiarato: “Siamo tutti sotto esame. L’allenatore sta facendo un buonissimo lavoro. Certo, 30 punti sono pochi, ci aspettavamo di più, ma sono convinto che il nostro campionato cominci domenica”.

LEGGI ANCHE

OSTI: “POHJANPALO? TRATTATIVA DIFFICILE”