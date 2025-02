Frosinone, Lucioni: “Le mie condizioni? Ci sarà da lavorare. Ho ancora voglia di dare tanto”

Parla Fabio Lucioni. Il difensore nuovo acquisto del Frosinone si è presentato in conferenza stampa e ha parlato delle chances dei ciociari di salvarsi in Serie B. Lucioni ha rescisso il contratto con il Palermo il 20 novembre 2024.

“Sicuramente sono cambiate delle cose rispetto a quando sono andato via – per Lucioni è infatti un ritorno a Frosinone, con i gialloblu ha raggiunto la promozione nel 2023 -. Ho ritrovato però un ambiente sano, genuino e che ha voglia di lavorare”.

Sulle sue condizioni fisiche: “Credo che ci sarà da lavorare per trovare una forma fisica giusta affinché si possa scendere in campo. Ovviamente il mio supporto alla squadra in questo momento è tuttotondo. Da parte mia c’è tutta la disponibilità a giocare. L’entusiasmo non mi manca, ho ancora voglia di dare tanto“.





La situazione di classifica del Frosinone non è semplice: “La Serie B è un campionato che rimarrà aperto fino all’ultima partita. Sarà sicuramente molto difficile, abbiamo i punti ed il tempo a disposizione per poterci salvare”.

