Carrarese, i convocati di Calabro per la trasferta di Palermo

La Carrarese comunica la lista dei convocati per la trasferta di Palermo. Non sarà a disposizione di Calabro il difensore Mauro Coppolaro, che nonostante stia recuperando dall’infortunio non riuscirà a prendere parte al match.

I CONVOCATI

PORTIERI

Marco Bleve

Vincenzo Fiorillo

Nicola Ravaglia

DIFENSORI

Devid Eugene Bouah

A. Fontanarosa

Gabriele Guarino

Julian Illanes

Marco Imperiale

Filippo Oliana

CENTROCAMPISTI

Niccolò Belloni

Leonardo Capezzi

Manuel Cicconi

Samuel Giovane

Tommaso Milanese

Filippo Melegoni

Nicolas Schiavi

Emanuele Zuelli

Simone Zanon

ATTACCANTI

Leonardo Cerri

Luigi Cherubini

Mattia Finotto

Giacomo Manzari

Stiven Shpendi

Ernesto Torregrossa

