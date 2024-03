Catania – Audace Cerignola in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C

Sfida delicata per il Catania. Gli etnei non vincono in campionato dal 18 febbraio e rischiano di piombare in zona playout. Anche l’avversario, l’Audace Cerignola, non vince dal 27 gennaio. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di oggi, venerdì 15 marzo. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

CATANIA – AUDACE CERIGNOLA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 254. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.