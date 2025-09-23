Catania, avanti con Toscano. Pelligra: "Ha rinnovato fino al 2027" ​​

Il Catania punta ancora su Domenico Toscano. Nonostante qualche critica della tifoseria dopo gli ultimi deludenti risultati, la società ha comunicato il rinnovo dell’allenatore, per bocca del patron, Ross Pelligra.

“Ho il piacere di annunciarvi il rinnovo del contratto di Domenico Toscano al 2027. Ho grande fiducia in lui e nel suo staff e credo che andare avanti insieme sia la scelta giusta. Ricevo costantemente informazioni sul lavoro con la squadra, in campo e fuori, e sono sicuro che torneremo presto a vincere le partite come a inizio campionato. Con lavoro, fiducia, sacrificio e passione. La nostra corsa continua, insieme. Forza Catania!”, dice Pelligra.

Un attestato di fiducia importante, che conferma l’unione d’intenti nel Catania. Ora la palla passa al campo: gli etnei saranno impegnati domani sera, 24 settembre, sul campo del Trapani per il derby.







