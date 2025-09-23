Peda: "Siamo una squadra forte, Inzaghi è molto diretto. Sono felice" ​​

Negli ultimi mesi la carriera di Patryk Peda ha vissuto una svolta importante. Il difensore polacco, classe 2001, era stato convocato a sorpresa da Michał Probierz in Nazionale mentre giocava in Serie C con la SPAL. Poi l’esperienza in prestito alla Juve Stabia, dove ha contribuito a una stagione sorprendente, arrivando fino ai playoff per la Serie A e sfiorando il sogno della promozione.

Oggi Peda è tornato al Palermo, club che ne detiene il cartellino e che ha creduto nel suo percorso di crescita attraverso prestiti mirati. “Lavoro ogni giorno per dimostrare di essere un giocatore forte. Voglio tornare in Nazionale, ma prima devo affermarmi a Palermo”, ha dichiarato il difensore a Przegląd Sportowy Onet.

La fiducia di Inzaghi e l’obiettivo promozione

Il 23enne ha già conquistato la fiducia di Filippo Inzaghi, che lo ha schierato nelle prime gare di questo avvio di stagione. I rosanero hanno cominciato con il piede giusto la Serie B: 10 punti in quattro giornate, imbattuti e con una sola rete subita. “Palermo è un grande club e vuole lottare per la Serie A. La squadra è forte, ci sono tanti giocatori con esperienza nella massima serie”, ha spiegato Peda.







Il difensore ha elogiato anche il nuovo allenatore: “Apprezzo molto il modo diretto in cui mi trasmette le sue indicazioni. So esattamente cosa devo fare in campo. Ho già avuto le mie occasioni e sono felice di come sta andando”.

