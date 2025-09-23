Cesena - Palermo, la carica dei tifosi rosanero: 766 biglietti venduti ​​

I tifosi del Palermo rispondono sempre presente, in casa e in trasferta. Nonostante gli ultimi divieti per le partite fuori casa, la prevendita dei biglietti per il settore ospiti in occasione della gara col Cesena sta andando a gonfie vele.

La prevendita per Cesena – Palermo è iniziata giorno 22 settembre. Ed è stata una classica partenza con il botto, perché tra le ore 15 e le ore 19 sono stati venduti 1.549 biglietti, 766 dei quali per il settore ospiti. Numeri, quindi, destinati ad aumentare.

Il Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) ha stabilito che i residenti in Sicilia potranno acquistare biglietti esclusivamente per il settore ospiti e soltanto se aderenti al programma di fidelizzazione del Palermo.







Gli ultras della Curva Nord, regolarmente tesserati, si sono subito attivati per acquistare i tagliandi. Diversa la situazione per gli ultras della Curva Sud, che non avendo sottoscritto la tessera non potranno essere presenti alla partita.

I gruppi della Curva Mare, e in particolare le Wsb, sono legati da un rapporto di amicizia con la Curva Sud: proprio per questo potrebbero decidere di non entrare sabato al “Dino Manuzzi” come gesto di solidarietà.

