Coppa Italia, sedicesimi: prima Cagliari – Frosinone, poi il Palermo a Udine

Redazione 23/09/2025 10:42

Tocca di nuovo al Palermo che, dopo aver eliminato nello scorso turno di Coppa Italia la Cremonese ai rigori, sfida l’Udinese vincente con la Carrarese. Si gioca allo stadio Friuli (Bluenergy Stadium) di Udine.

 

IL PROGRAMMA

Martedì 23 settembre 2025

Cagliari – Frosinone: ore 17.00



Udinese – Palermo: ore 18.30

Milan – Lecce: ore 21.00

Mercoledì 24 settembre 2025

Parma – Spezia: ore 17.00

Verona – Venezia: ore 18.30

Como – Sassuolo: ore 21.00

Giovedì 25 settembre 2025

Genoa – Empoli: ore 18.30

Torino – Pisa: ore 21.00

