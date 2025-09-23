Coppa Italia, sedicesimi: prima Cagliari – Frosinone, poi il Palermo a Udine
Tocca di nuovo al Palermo che, dopo aver eliminato nello scorso turno di Coppa Italia la Cremonese ai rigori, sfida l’Udinese vincente con la Carrarese. Si gioca allo stadio Friuli (Bluenergy Stadium) di Udine.
IL PROGRAMMA
Martedì 23 settembre 2025
Cagliari – Frosinone: ore 17.00
Udinese – Palermo: ore 18.30
Milan – Lecce: ore 21.00
Mercoledì 24 settembre 2025
Parma – Spezia: ore 17.00
Verona – Venezia: ore 18.30
Como – Sassuolo: ore 21.00
Giovedì 25 settembre 2025
Genoa – Empoli: ore 18.30
Torino – Pisa: ore 21.00