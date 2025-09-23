Ursino: "Serie B? Palermo, Venezia e Monza sono le favorite" ​​

“Palermo, Venezia e Monza sono le favorite. Ma occhio al Modena che ha fatto un grande mercato in tutti i reparti”.

Questa l’opinione di Giuseppe Ursino. L’ex ds del Crotone ha detto la sua sulla B. Poi, focus sulla Samp. “Inspiegabile. Non ho una risposta”.

“C’è qualcosa che non va all’interno di tutto. Quando è così bisogna prendere provvedimenti drastici, non guardare in faccia a nessuno e fare ciò che merita una gloriosa società come la Samp. Vederla laggiù fa male





