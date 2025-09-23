GdS - "Palermo, gli ottavi un miraggio: mancano da 14 anni" ​​

All’orizzonte non vi è soltanto la sfida contro la Juventus, ma anche l’opportunità di qualificarsi agli ottavi di finale della Coppa Italia, traguardo che il Palermo non raggiunge da 14 anni. In una competizione in cui negli ultimi anni i rosa hanno avuto un ruolo più che marginale, la squadra si propone di conquistare una soddisfazione importante, pur consapevole che l’attenzione principale dell’allenatore rimane rivolta al campionato.

L’ultima partecipazione del Palermo agli ottavi risale al 2011, pochi mesi dopo la memorabile finale persa contro l’Inter a Roma: in quell’occasione i rosa, in qualità di testa di serie, accedettero direttamente tra le prime sedici squadre e furono eliminati ai calci di rigore dal Siena dopo un emozionante 4-4 tra tempi regolamentari (3-3) e supplementari.

Da allora sono seguite solo delusioni, l’ultima delle quali particolarmente dolorosa: un anno fa i ragazzi guidati da Dionisi, dopo aver eliminato il Parma al secondo turno, subirono una pesante sconfitta per 5-0 contro il Napoli. Lo scrive il Giornale di Sicilia.







Al Blue Energy Stadium tenteranno quindi di ottenere un risultato positivo e giocare al massimo delle loro possibilità, consapevoli che eliminare un’altra formazione di massima serie dopo la Cremonese rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella consapevolezza delle potenzialità del Palermo.