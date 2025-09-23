Udinese – Palermo in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Coppa Italia ​​

La Coppa Italia 2025/26 entra nel vivo con i sedicesimi di finale e una sfida affascinante: Udinese – Palermo, in programma martedì 23 settembre alle ore 18.30. La partita mette di fronte i friulani di Kosta Runjaic e i rosanero di Filippo Inzaghi, due squadre di categorie diverse ma pronte a giocarsi tutto in una gara secca.

L’Udinese è arrivata fin qui superando la Carrarese per 2 – 0, mentre il Palermo ha eliminato la Cremonese ai calci di rigore dopo lo 0 – 0 dei tempi regolamentari. In palio c’è la prestigiosa sfida agli ottavi di finale contro la Juventus allo Stadium.

Udinese – Palermo: dove vederla in diretta tv e streaming 📺🔴

Partita: Udinese – Palermo

Data: martedì 23 settembre 2025

Orario: 18:30

Canale TV: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Il match sarà visibile gratis in chiaro su Italia 1, mentre per chi preferisce lo streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity da pc, smartphone, tablet e smart tv.







Le ultime su Udinese e Palermo ⚔️

L’Udinese vuole riscattare la sconfitta subita in campionato contro il Milan, mentre il Palermo arriva con entusiasmo dopo la vittoria sul Bari che lo ha proiettato in vetta alla classifica di Serie B insieme a Modena e Cesena.

Entrambe le squadre hanno dunque motivazioni forti: i friulani puntano a consolidare il percorso in Coppa Italia, i rosanero cercano l’impresa per continuare a sognare e regalarsi la sfida da sogno con la Juventus.