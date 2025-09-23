Regolamento Udinese – Palermo: cosa succede in caso di pareggio, come funziona / Coppa Italia ​​

La Coppa Italia 2025/26 entra nel vivo con i sedicesimi di finale e uno degli incroci più attesi è Udinese – Palermo, in programma martedì 23 settembre alle ore 18.30. Una sfida secca che mette di fronte i friulani di Kosta Runjaic e i rosanero di Filippo Inzaghi: in palio c’è il pass per affrontare la Juventus agli ottavi di finale allo Stadium.

L’Udinese ha raggiunto questo turno eliminando la Carrarese (2 – 0), mentre il Palermo ha avuto la meglio sulla Cremonese ai calci di rigore dopo lo 0 – 0 nei 90 minuti. Ma cosa prevede il regolamento in caso di pareggio? Vediamolo nel dettaglio.

Coppa Italia, regolamento dei sedicesimi ✅

I sedicesimi di finale si disputano in gara unica. Non è quindi previsto un match di ritorno: a passare il turno sarà la squadra che segna più gol nei tempi regolamentari (90 minuti).







⚠️ Se al termine della partita il punteggio dovesse essere in parità, NON si giocheranno i tempi supplementari: si passerà direttamente ai calci di rigore. Una scelta che rende questa fase della Coppa Italia ancora più emozionante e imprevedibile.

Niente tempi supplementari: subito rigori 🎯

A differenza di semifinali e finale, nei sedicesimi non ci sono i due tempi extra da 15 minuti. Ogni errore nei 90 minuti può quindi pesare doppio, perché i rigori diventano l’unica via per decidere chi avanzerà.

Dal dischetto conteranno freddezza, concentrazione e nervi saldi. Non a caso, molti allenatori preparano i propri giocatori anche a questa eventualità, consapevoli che una lotteria ai rigori può cambiare il destino di una stagione.

👉 In sintesi: Udinese – Palermo è una gara secca, senza supplementari. Se sarà pareggio dopo i 90 minuti, decideranno i calci di rigore.