Palermo, sfida di prestigio in Coppa Italia: i rosanero all’esame Udinese

Nemmeno il tempo di archiviare la vittoria col Bari che per il Palermo è già tempo di Coppa Italia. I rosanero saranno di scena al “Friuli” contro l’Udinese, reduce da un pesante k.o. con il Milan ma desiderosa di riscatto. Per i ragazzi di Pippo Inzaghi si tratta invece di un banco di prova affascinante: misurarsi con una squadra di Serie A, anche in un contesto di turnover, rappresenta sempre un’occasione per dimostrare la crescita del gruppo.

L’Udinese, dal canto suo, riproporrà il 3-5-2 con diversi volti nuovi. Tra i pali ci sarà Nunziante, al debutto assoluto, mentre in difesa guiderà l’esperto Kabasele, affiancato da Bertola e Palma. A centrocampo torna Lovric, insieme a Piotrowski e Miller, giocatore sul quale a Udine ripongono grandi aspettative. Sugli esterni spazio a Zanoli e Kamara, mentre in avanti ci saranno Buksa e Zaniolo. Assente Bayo, unico indisponibile dei friulani.

Un’Udinese fisica e organizzata: le chiavi di Runjaic

Quella che il Palermo si troverà davanti non sarà un’Udinese spettacolare, ma una squadra solida e compatta, costruita per resistere e colpire. Runjaic ha impostato i bianconeri su una struttura tattica che privilegia l’organizzazione senza palla: pressing aggressivo quando l’avversario riparte dal portiere, blocco medio pronto a chiudere gli spazi se il primo pressing non riesce. Un modo di giocare che potrebbe mettere alla prova la capacità di palleggio dei rosanero.







Col pallone i friulani amano sfruttare le fasce, allargando gli esterni e cercando la verticalizzazione immediata verso il centravanti. Lo scorso anno il protagonista è stato Lorenzo Lucca, ex Palermo, devastante sia spalle alla porta che in transizione. Adesso Runjaic prova a inserire nuove soluzioni, ma l’impronta resta la stessa: fisicità, corsa e gioco diretto.

Un’avversaria in crescita, ma con punti deboli

Lo scorso campionato l’Udinese ha chiuso al 12° posto, dimostrando solidità ma anche limiti evidenti. Quando la prima pressione viene superata, la retroguardia friulana soffre, concedendo occasioni spesso ravvicinate. È qui che il Palermo potrà provare a colpire: con la velocità dei suoi esterni e la capacità di attaccare la profondità, la squadra di Inzaghi può creare grattacapi importanti.

Altro punto interrogativo riguarda la scelta del sistema di gioco: Runjaic alterna 3-5-2 e 3-4-3 e non disdegna soluzioni a quattro dietro in momenti di emergenza, come contro il Milan. Una duttilità che testimonia preparazione tattica, ma anche la ricerca di un’identità definitiva.

Palermo, occasione di prestigio

Per i rosanero la sfida rappresenta un’occasione preziosa: affrontare una formazione di Serie A, in trasferta, permette di testare il livello della squadra in un contesto superiore alla Serie B. Inzaghi dovrà dosare le energie, ma ha già dimostrato di saper gestire bene le rotazioni, come nel turno precedente contro la Cremonese.

Non sarà solo una partita di Coppa Italia: sarà una prova di maturità per un Palermo che vuole crescere e abituarsi a palcoscenici sempre più importanti. L’Udinese resta favorita, ma i rosanero arrivano con fiducia e ambizione.

LE PROBABILI FORMAZIONI