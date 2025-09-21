Udinese – Palermo, le probabili formazioni: ampio turnover

(AGGIORNATO IL 21 SETTEMBRE, ORE 15.05). Ecco le probabili formazioni di Udinese – Palermo, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia 2025/26 (appuntamento martedì 23 settembre, alle ore 18.30, Bluenergy Stadium di Udine):

UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kristensen, Bertola; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Miller, Zemura; Zaniolo, Buksa.

Indisponibili: Padelli, Bayo, Lovric







Squalificati: Okoye

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Diakité, Peda, Veroli; Gyasi (Pierozzi), Gomes, Blin, Giovane; Le Douaron, Vasic; Corona.

Indisponibili: Gomis, Bardi

Squalificati: /

Inzaghi punta su un ampio turnover in vista della gara di Coppa Italia. Contro l’Udinese scenderanno in campo soprattutto i giocatori che finora hanno avuto meno spazio in campionato, con l’obiettivo di garantire minutaggio a tutto l’organico. Una scelta resa ancora più logica dal calendario: il Palermo tornerà infatti in campo appena quattro giorni dopo, il 27 settembre, nella delicata trasferta sul difficile campo del Cesena.

DIFESA

Tra i pali dovrebbe esserci Joronen, una delle poche conferme rispetto alla sfida con il Bari. In difesa, possibile ritorno dal primo minuto per Diakité nel ruolo di braccetto destro, mentre al centro è atteso Peda. Sul lato mancino dovrebbe invece toccare a Veroli, pronto al debutto da titolare. Riposo, invece, per Bani e Ceccaroni, finora sempre presenti nell’undici iniziale.

CENTROCAMPO

Sulla fascia destra è aperto un ballottaggio tra Gyasi e Pierozzi. In mezzo al campo, Gomes e Blin sono favoriti per far rifiatare Segre e Ranocchia, mentre sul lato sinistro potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Giovane.

ATTACCO

Vasic, unico giocatore di movimento a non essere ancora sceso in campo, dovrebbe partire titolare nel ruolo di trequartista. Al suo fianco è attesa la presenza di Le Douaron, reduce dal gol realizzato contro il Bari. In attacco, invece, spazio a Corona, chiamato a far riposare Pohjanpalo.

