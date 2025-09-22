Palermo, i convocati di Inzaghi per la trasferta di Udine: rosa corti in difesa
Il Palermo comunica la lista dei convocati per la trasferta di Coppa Italia contro l’Udinese: assenti Mattia Bani, Bartosz Bereszyński e Salim Diakité, che nella giornata di domani svolgeranno un allenamento differenziato al Palermo CFA. Per questo motivo Pippo Inzaghi porterà Nicolosi e Avella, calciatori della Primavera che hanno disputato il ritiro di Chatillon.
I convocati
Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro l’Udinese in programma domani:
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
14 Vasic
15 Nicolosi
17 Giovane
18 Avena
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Pizzuto