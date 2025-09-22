Palermo, i convocati di Inzaghi per la trasferta di Udine: rosa corti in difesa ​​

Il Palermo comunica la lista dei convocati per la trasferta di Coppa Italia contro l’Udinese: assenti Mattia Bani, Bartosz Bereszyński e Salim Diakité, che nella giornata di domani svolgeranno un allenamento differenziato al Palermo CFA. Per questo motivo Pippo Inzaghi porterà Nicolosi e Avella, calciatori della Primavera che hanno disputato il ritiro di Chatillon.

I convocati

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro l’Udinese in programma domani:

3 Augello







5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

14 Vasic

15 Nicolosi

17 Giovane

18 Avena

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Pizzuto

