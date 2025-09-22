Palermo – Venezia, info biglietti: prezzi e date della vendita
Alle ore 16.00 di lunedì 22 settembre inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Venezia, valevole per la 6ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma martedì 30 settembre 2025 alle ore 20.30 allo Stadio Renzo Barbera.
Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:
- sito Vivaticket;
- punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).
DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI
|Settore
|Intero
|Donne/Over 65*
|Under 16**
|Under 14***
|PROMO UNIPA****
|Centralissima
|103 €
|82 €
|82 €
|–
|–
|Tribuna Centrale
|73 €
|57 €
|57 €
|–
|–
|Tribuna Laterale
|48 €
|40 €
|40 €
|–
|–
|Gradinata Inferiore
|34 €
|30 €
|30 €
|–
|25 €
|Gradinata Superiore
|28 €
|23 €
|23 €
|14 €
|21 €
|Curve
|22 €
|18 €
|18 €
|–
|16 €
“–” Riduzione non disponibile
* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto
** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto
*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nei settori di Gradinata Superiore Laterale
**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’info point stadio Renzo Barbera (GIO 25/09 e VEN 26/09 – 10.00 – 13.00 / 15.00 – 17.00).
ROSANERO EXPERIENCE
Tornano al Barbera anche le esclusive VIP Experience e Family Experience: vivi il match day da protagonista, dentro e fuori dal campo. CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO
INFO OSPITI
In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.
PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI
- Intero: cedibile a tutti;
- Ridotto donna: cedibile solo a donna;
- Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;
- Ridotto under 16: non cedibile;
- Ridotto under 14: non cedibile;
- Promo università: non cedibile.
Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:
- essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
- presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;
- essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.
Si raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.