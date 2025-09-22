"Mi manda Monastra", la puntata del 22 settembre / VIDEO ​​

“Mi manda Monastra”, la puntata del 22 settembre / VIDEO

Redazione 22/09/2025 14:02

Nuova puntata di “Mi manda Monastra”, talk sul Palermo condotto da Guido Monastra, con Roberto Parisi. La trasmissione è prodotta da Stadionews con Radio Time e Blogsicilia.it e va in onda dal ristorante “L’Angolo di Porticello”, in via delle Alpi. Focus sulla vittoria della squadra di Inzaghi contro il Bari e sull’imminente gara in Coppa Italia contro l’Udinese.

LEGGI ANCHE

PALERMO, C’È SPAZIO PER TUTTI

Tags:

1 thought on ““Mi manda Monastra”, la puntata del 22 settembre / VIDEO

  1. Non esistono ci o problemi. Tranne qualcuno non ci sono titolari questa e la strategia. Poi si va a minutaggi e strategie su alcune partite

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *