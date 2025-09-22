Udinese – Palermo, arbitra Zanotti: un incrocio recente con i rosa

Sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini l’arbitro designato per Udinese-Palermo, sedicesimo di finale della Coppa Italia, in programma martedì 23 settembre alle 18.30.

Per il direttore di gara si tratta del secondo incrocio con i rosanero, dopo quello molto recente del 16 agosto: in quell’occasione ha arbitrato il primo turno di Coppa Italia contro la Cremonese, vinto dal Palermo ai rigori. Nessun precedente invece con l’Udinese, che Zanotti dirigerà per la prima volta in carriera.

La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Di Gioia e Di Giacinto, con Zufferli nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà Barone, coadiuvato da Prontera come AVAR.







La designazione completa

UDINESE – PALERMO Martedì 23/09 h. 18.30

ZANOTTI

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV: ZUFFERLI

VAR: BARONE

AVAR: PRONTERA

LEGGI ANCHE

PALERMO, C’È SPAZIO PER TUTTI