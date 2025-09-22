Inzaghi: “Sarà bellissimo giocare in uno stadio così. Cambierò diversi elementi”

Parla Pippo Inzaghi. Il tecnico del Palermo è intervenuto ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara contro l’Udinese, valida per i sedicesimi di Coppa Italia.

“Avremmo voluto goderci un po’ di più l’ultima vittoria – ha spiegato l’allenatore – ma credo sia bellissimo poter giocare in uno stadio di Serie A. Sarà dura, ma siamo pronti e stiamo vivendo un bel periodo. Speriamo di continuare così”.

Il tecnico rosanero è consapevole della difficoltà dell’impegno, ma non nasconde il sogno di poter affrontare la Juventus al turno successivo: “Quando giochi contro una squadra così forte devi fare la classica partita perfetta. È un jolly che dobbiamo giocarci. Passare e giocare con la Juventus sarebbe un sogno”.







Inzaghi pensa anche alla gestione del gruppo. Domani ci sarà spazio per diversi giocatori finora meno utilizzati, pur senza stravolgere l’assetto: “Cambierò sei o sette elementi, ma reputo la nostra squadra forte in ogni singolo. È positivo poter dare spazio a chi ha giocato meno, soprattutto guardando alle prossime partite”.

L’allenatore sottolinea inoltre lo spirito che si respira negli allenamenti: “C’è grande attitudine al lavoro. Il percorso è lungo e tortuoso, ma speriamo di fare una grande gara al Friuli”. Un segnale incoraggiante anche dalla gestione del gruppo: “Dopo quattro partite hanno trovato spazio praticamente tutti, tranne Vasic, che giocherà a Udine e ci darà grandi soddisfazioni”.

Infine, parole di apprezzamento per l’ultimo arrivato in rosa, Bartosz Bereszynski: “Sono molto contento. È un giocatore che non scopro io: può fare sia il braccetto che il quinto. Lui sa come si vince e abbiamo bisogno di questa gente”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, C’È SPAZIO PER TUTTI