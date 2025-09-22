Palermo Futsal Club, sconfitta con l’Atletico Monreale (4 – 1)
Seconda battuta d’arresto consecutiva per il Palermo Futsal. I ragazzi di mister Gentile sono caduti in casa dell’Atletico Monreale che si è imposto per 4-1.
La gara si mette subito in salita per il Palermo. Una progressione sulla fascia di Hamici porta al cross sul secondo palo per Quinario, che sblocca l’incontro. I rosanero faticano a reagire e incassano anche il raddoppio di Affaticato. L’unica occasione pericolosa porta la firma di Pisani, che costringe Rinicella a deviare in angolo. Nel frattempo, Raccampo tiene a galla i suoi con una serie di interventi spettacolari.
Nella ripresa il Palermo trova le giuste contromisure e alla fine il gol arriva: Chinnici inventa e La Fiura insacca con un preciso interno collo, ma Affaticato ristabilire subito le distanze. Nel finale, Sgarlata chiude i conti in contropiede per il definitivo 4-1.
Seconda sconfitta in altrettante partite per i rosanero, battuti dai “colchoneros” di Sciortino. Tanto cuore, ma soprattutto una ripresa incoraggiante da cui ripartire. Prossimo appuntamento sabato 27 settembre, in casa contro l’Agrigento Futsal, capolista a punteggio pieno dopo due gare.